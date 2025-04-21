Сенатор Епифанова рассказала о переносе выплаты пенсий

В связи с майскими праздниками В связи с предстоящими майскими выходными днями выплата пенсии переносится на более ранние сроки, рассказала RT сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
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