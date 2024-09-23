США считают, что остановить эскалацию на Ближнем Востоке нужно дипломатически

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что требуется срочно найти дипломатическое решение для прекращения эскалации на Ближнем Востоке, в том числе на границе между Израилем и Ливаном.
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