Минтранс предложил петербуржцам платить за проезд по геометкам телефона

Об этом рассказал заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов Министерство транспорта России ждет, что Петербург присоединится к эксперименту по оплате проезда в общественном транспорте с помощью сервиса геолокации сотового телефона.
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