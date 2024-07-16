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Петербургский дневник

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Минтранс предложил петербуржцам платить за проезд по геометкам телефона

Минтранс предложил петербуржцам платить за проезд по геометкам телефона

Об этом рассказал заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов Министерство транспорта России ждет, что Петербург присоединится к эксперименту по оплате проезда в общественном транспорте с помощью сервиса геолокации сотового телефона.

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