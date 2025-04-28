Более 100 мигрантов задержаны после рейда силовиков в нелегальном ночном клубе

Более 300 сотрудников правоохранительных органов США, по меньшей мере, из 10 федеральных ведомств провели рейд в нелегальный ночной клуб в Колорадо-Спрингс рано утром в воскресенье, арестовав более 100 человек, которые, по словам властей, были иммигрантами без документов, и изъяли оружие, а также ….