Более 100 мигрантов задержаны после рейда силовиков в нелегальном ночном клубе

Более 300 сотрудников правоохранительных органов США, по меньшей мере, из 10 федеральных ведомств провели рейд в нелегальный ночной клуб в Колорадо-Спрингс рано утром в воскресенье, арестовав более 100 человек, которые, по словам властей, были иммигрантами без документов, и изъяли оружие, а также ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии