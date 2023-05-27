Слово и дело

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Художник-концептуалист Кабаков умер в Нью-Йорке

Художник-концептуалист Кабаков умер в Нью-Йорке

Не стало Ильи Кабакова – известного художника, представителя московского концептуализма. Творец ушел из жизни в возрасте 89 лет, печальную весть сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

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