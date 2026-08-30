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Противораковые препараты предложили для лечения хронической нервной боли

Противораковые препараты предложили для лечения хронической нервной боли

Доклиническое исследование, опубликованное в августе 2026 года, показало, что несколько противораковых препаратов — ингибиторов определённых внутриклеточных киназ — подавляют передачу сигналов хронической нейропатической боли в нервной системе мышей и крыс.

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