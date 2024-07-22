Юрий Ильинов

Мобилизованные украинцы стали обращаться к подпольщикам В подполье сообщили, что к ним стали активно обращаться мобилизованные украинцы Мобилизованные украинские граждане стали активно обращаться к представителям подполья, передавая им сведения о ВСУ. Соответствующую информацию предоставили в организации пророссийского подполья «Дозор». «С недавнего времени в центр сопротивления стали обращаться вновь мобилизованные на войну украинцы. От них мы получаем информацию о качестве мобилизованных граждан», цитирует представителя подполья ТАСС. Он пояснил, что из общего числа мобилизованных значительную часть составляют «возрастные и достаточно юные мужчины». Кроме того, среди мобилизованных также наблюдается большое количество бездомных или алкозависимых. В подполье также допустили, что в Генштаб украинской армии передаются «хорошие» отчеты о численности мобилизованных, однако все это профанация.