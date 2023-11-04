1. Царские методы борьбы с политическими преступниками разительно отличались от советских. Судя по воспоминаниям многих революционеров, по сравнению со сталинским ГУЛАГом царская ссылка была самым настоящим курортом, который шёл им только на пользу.
Как Ленина угнетали в ссылке,Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»
Комментарии
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Вик Норд
Бля...,и до Николая Лексеича добрались,монархисты поганые!В рот им хрустящей булкой,на закуску,после упоительных вечеров,корнет Оболенский,заткните хлебало!
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5 час.
Сергей Шевцов
Наказание в публичном месте это прерогатива государства, а не помещиков. Наказание кнутом это казнь, а не порка. Зачастую эта казнь заканчивалась смертью осуждённого ( зависило от количества ударов). То, что казнь кнутом была отменена, обсалютная правда, достаточно посмотреть свод законов Российской империи и соответствующее уложение. Если пишете комментарий надо пользоваться знаниями, которых у вас судя по всему нет, а не хотелками и эмоциями.
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3 час.
Николай Берлизов
А автор-то - мастер по части передёргивания... Итак, царская ссылка пострашнее Сталинского ГУЛАГа? Это того ГУЛАГа в котором небезызвестного прохвоста Солженицына от рака вылечили? Помнится, в сталинские лагеря поездами возили и автомобилями, а на "гуманную" царскую каторгу ссыльных каторжан пешком в ручных и ножных кандалах до конца XIX века гоняли. Кстати, и работали они в тех же ручных и ножных кандалах. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 И почему автор сравнивает ссылку с содержанием в лагере? Подобное следует сравнивать с подобным. Итак, Ленин был в ссылке в селе Шушенском на юге Сибири, по мнению автора - какая мягкость (интересно, он сам готов отправиться туда передохнуть на три года даже сейчас, в XXI веке?), поэт Мандельштам при кровавом Сталине отбывал ссылку в городе Воронеже в ночи езды от Москвы - либерастически настроенные свидетели хруста французсколй булки называют сие бесчеловечным зверством... Надо же - Некрасов в 1848 году написал о публичном бичевании крестьянки, но по мнению автора в 1848 году в Российской империи наказания кнутом были давно отменены. Что, правда, давно? Публичное наказание кнутом в Российской Империи было отменено в 1845 году - за три года до написания цитированного в статье стихотворения. Три года - это давно? При этом сохранялись наказание плетьми, шпицрутенами и розгами. Наказание плетьми выполнялось с той же торжественностью, как и наказание кнутом. По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. высший предел наказания плетьми был установлен в 100 ударов. Да, конечно, кнут не плеть, это, наверное, другое... Автор готов на своей заднице прочувствовать разницу? Кстати, в "гуманной" Российской Империи сохранялось до 1863 года и клеймение. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Каторга — Википедия
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1 час.
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