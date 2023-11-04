Как Ленина угнетали в ссылке,Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»

Николай Берлизов

А автор-то - мастер по части передёргивания... Итак, царская ссылка пострашнее Сталинского ГУЛАГа? Это того ГУЛАГа в котором небезызвестного прохвоста Солженицына от рака вылечили? Помнится, в сталинские лагеря поездами возили и автомобилями, а на "гуманную" царскую каторгу ссыльных каторжан пешком в ручных и ножных кандалах до конца XIX века гоняли. Кстати, и работали они в тех же ручных и ножных кандалах. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 И почему автор сравнивает ссылку с содержанием в лагере? Подобное следует сравнивать с подобным. Итак, Ленин был в ссылке в селе Шушенском на юге Сибири, по мнению автора - какая мягкость (интересно, он сам готов отправиться туда передохнуть на три года даже сейчас, в XXI веке?), поэт Мандельштам при кровавом Сталине отбывал ссылку в городе Воронеже в ночи езды от Москвы - либерастически настроенные свидетели хруста французсколй булки называют сие бесчеловечным зверством... Надо же - Некрасов в 1848 году написал о публичном бичевании крестьянки, но по мнению автора в 1848 году в Российской империи наказания кнутом были давно отменены. Что, правда, давно? Публичное наказание кнутом в Российской Империи было отменено в 1845 году - за три года до написания цитированного в статье стихотворения. Три года - это давно? При этом сохранялись наказание плетьми, шпицрутенами и розгами. Наказание плетьми выполнялось с той же торжественностью, как и наказание кнутом. По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. высший предел наказания плетьми был установлен в 100 ударов. Да, конечно, кнут не плеть, это, наверное, другое... Автор готов на своей заднице прочувствовать разницу? Кстати, в "гуманной" Российской Империи сохранялось до 1863 года и клеймение. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8