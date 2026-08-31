Петербуржцам рассказали о теплой погоде в День знаний

В День знаний на территории Санкт-Петербурга ожидается теплая и сухая погода. Воздух прогреется до 22 градусов, кратковременные дожди возможны во второй половине дня.
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