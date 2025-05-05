Белый дом опубликовал фото Дональда Трампа в образе джедая из "Звездных войн"

В официальных аккаунтах Белого дома в X и Instagram опубликовали 4 мая портрет Дональда Трампа в образе накачанного джедая, поскольку именно в этот день фанаты "Звездных войн" отмечают ежегодный праздник франшизы.
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