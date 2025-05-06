Авдеевка и Селидово присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

Военнослужащие военной полиции группировки войск «Центр» приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в недавно освобожденных Авдеевке и Селидово в ДНР, 6 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии