Volkswagen окончательно ликвидирует бренд SEAT

Немецкий автоконцерн Volkswagen принял окончательное решение закрыть испанский бренд SEAT. Согласно документу, подготовленному для наблюдательного совета компании, испанская марка будет ликвидирована не позднее конца 2029 года.
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