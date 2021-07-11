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«Нью-Йорку» вряд ли удастся подписать Криса Пола в это межсезонье (The New York Post)

«Нью-Йорк» намерен усилить позицию разыгрывающего защитника, добавив игрока уровня суперзвезды. Однако этим игроком вряд ли станет Крис Пол («Финикс»), который может отказаться от опции на последний сезон стоимостью 44 млн долларов.

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