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Шойгу и Си Цзиньпин отменили важность стабильности на Корейском полуострове

Шойгу и Си Цзиньпин отменили важность стабильности на Корейском полуострове

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине акцентировали внимание на необходимости поддержания стабильности на Корейском полуострове и рассмотрели меры по обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Почему отменили? И как они это сделали?
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