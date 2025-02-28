Шойгу и Си Цзиньпин отменили важность стабильности на Корейском полуострове

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине акцентировали внимание на необходимости поддержания стабильности на Корейском полуострове и рассмотрели меры по обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии.