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Русская весна

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Трамп заявил, что Испания будет уничтожена

Трамп заявил, что Испания будет уничтожена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания рискует оказаться «уничтоженной» из-за проводимой властями страны политики.

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