❄По данным ЦГМС в Волгоградской области 17 декабря: Облачно с прояснением. Утром осадки, местами сильные (снег, мокрый снег).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❄По данным ЦГМС в Волгоградской области 17 декабря: Облачно с прояснением. Утром осадки, местами сильные (снег, мокрый снег).