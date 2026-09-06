Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Отнять сына у матери справедливо?»: Поплавская ответила защитникам мигрантов-убийц футболиста из Подмосковья

«Отнять сына у матери справедливо?»: Поплавская ответила защитникам мигрантов-убийц футболиста из Подмосковья

Телеканал "78" Резонансная история, из-за которой россияне переживали о возможной «излишней гуманности» к расправившимся над 20-летним иностранцам, завершилась приговором суда.

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