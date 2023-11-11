Посол Южного Судана в РФ: страна заинтересована во вступлении в БРИКС

Правительство Южного Судана заинтересовано в присоединении страны к БРИКС. В настоящее время власти изучают вопрос подачи заявки на вступление в международную организацию, рассказал посол африканской республики в России Чол Тонг Маяй Джанг в комментарии для агентства ТАСС.