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Царьград

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"Мы дали врагу огромный козырь": На Украине в ужасе из-за слов Зеленского

"Мы дали врагу огромный козырь": На Украине в ужасе из-за слов Зеленского

На Украине в ужасе от последних заявлений Владимира Зеленского и от событий в Киеве. Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что "мы дали врагу огромный козырь".

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