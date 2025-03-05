🐄 В Крыму спасатели помогли вытащить корову, которая упала в глубокую яму Инцидент произошёл в селе Кирово Ленинского района, рассказали в МЧС региона.
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🐄 В Крыму спасатели помогли вытащить корову, которая упала в глубокую яму Инцидент произошёл в селе Кирово Ленинского района, рассказали в МЧС региона.