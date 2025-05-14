Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко в победной 5-й игре с «Денвером»

«Оклахома» взяла верх над «Денвером» у себя дома (112:105) и повела в серии – 3-2. Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, 6 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 5 потерях, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 6 из 6 с линии.
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