Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко в победной 5-й игре с «Денвером»

«Оклахома» взяла верх над «Денвером» у себя дома (112:105) и повела в серии – 3-2. Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, 6 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 5 потерях, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 6 из 6 с линии.