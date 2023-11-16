Новосибирцев предупредили о появлении опасной псевдоправославной секты и «царя-патриарха Зосима»

Участников секты вербуют как в местных приходах, так и через социальные сети. Людей принуждают уничтожить свои документы, отказаться от официального трудоустройства и принести присягу четырежды судимому «искупителю людских грехов».
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