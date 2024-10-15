В Краснодаре машина такси после лобового ДТП влетела в иномарку

Таксист погиб на месте.Накануне около 15:00 в Краснодаре произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Водитель автомобиля KIA из Ставрополья, работающий в службе такси, двигался без пассажиров по Ростовскому шоссе в сторону улицы Солнечная со стороны улицы Автомобильной.