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"Она сама решила. Это её путь". Ксения Бородина показала, как прошло крещение её 10-летней дочери Теоны

"Она сама решила. Это её путь". Ксения Бородина показала, как прошло крещение её 10-летней дочери Теоны

43-летняя блогерша и ведущая Ксения Бородина поделилась кадрами с крещения её десятилетней дочери Теоны.

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