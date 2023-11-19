Позывной "Адаец": битва за Мариуполь, медаль «За отвагу», боевая подготовка крымчан

БУДЕМ СЛУЖИТЬ! У него на шевроне изображён портрет президента с крылатой фразой: «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», и Арман с позывным Адаец поясняет, что выбрал его, чтобы показать, что поддерживает Верховного главнокомандующего.
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