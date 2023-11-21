Сегодня плановые энергоотключения коснутся Астрахани и села Икрянинского района

Самое позднее возобновление электроподачи - в 18:00. Во вторник, 21 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - в Центральном и Заболдинском районах РЭС (с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00); Икрянинский район – с, Мумра, с.
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