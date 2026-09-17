Суд в США отказал россиянину в убежище из-за дела о производстве наркотиков в РФ

Суд в США решил выслать россиянина Руслана Махмудова, который просил там политическое убежище — в России его обвиняли в изготовлении наркотиков и объявили в международный розыск, выяснила «Газета.
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