Пять факторов, которые могут повлиять на ход войны в Украине

Автор фото, Anadolu О статье Автор, Павел Аксенов Должность, Русская служба Би-би-си За два года, прошедшие после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, характер войны и прогнозы относительно ее развития несколько раз менялись, причем весьма радикально.