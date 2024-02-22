Пять факторов, которые могут повлиять на ход войны в Украине

Автор фото, Anadolu О статье Автор, Павел Аксенов Должность, Русская служба Би-би-си За два года, прошедшие после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, характер войны и прогнозы относительно ее развития несколько раз менялись, причем весьма радикально.
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