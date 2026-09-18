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FiNE NEWS

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Песков развеял все страхи: никакой мобилизации на 300 тысяч не будет!

Друзья, наконец-то можно выдохнуть полной грудью! Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков только что развеял все тревожные слухи, которые последние дни будоражили сеть.

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