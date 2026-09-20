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На Украине дизель подорожал выше 100 грн за литр. И это не предел

На Украине дизель подорожал выше 100 грн за литр. И это не предел

На украинских АЗС зафиксировано очередное подорожание топлива. Отдельные марки дизельного топлива перешагнули психологическую отметку в 100 гривен за литр, в то же время другие сети демонстрируют смешанную динамику цен.

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