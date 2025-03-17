Apple хотела лишить тонкий iPhone 17 Air вообще всех разъёмов, но USB-C ей придётся оставить

Apple готовит к выпуску iPhone 17 Air — ультратонкий смартфон, который заменит iPhone 16 Plus. Основной особенностью устройства станет рекордно малая толщина — всего 5,5 мм, что сделает его самым тонким iPhone в истории.
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