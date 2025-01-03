Прогноз погоды в Крыму на 3 января

Прогноз погоды в Крыму на 3 январяВ Симферополе +10 и небольшой дождьВ Севастополе +12 и небольшой дождьВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +12 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +13 и облачно с прояснениямиВ Ялте +12 и небольшой дождьВ Алуште +13 и облачно с прояснениямиВ.