Глава Gastrade: Греция сможет прожить без газа из России

По словам главы греческой газовой компании, спрос в стране почти вдвое ниже возможностей импорта.Гендиректор греческой газовой компании Gastrade Костис Сифнеос заявил, что Греция сможет прожить без газа из России, поскольку возможностей импортировать вдвое больше потребностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии