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Царьград

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Глава Gastrade: Греция сможет прожить без газа из России

Глава Gastrade: Греция сможет прожить без газа из России

По словам главы греческой газовой компании, спрос в стране почти вдвое ниже возможностей импорта.Гендиректор греческой газовой компании Gastrade Костис Сифнеос заявил, что Греция сможет прожить без газа из России, поскольку возможностей импортировать вдвое больше потребностей.

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holms sherlok
кто мешает? пусть пробуют.... флаг в руки барабан на шею и вперед....
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