Глава Gastrade: Греция сможет прожить без газа из России

По словам главы греческой газовой компании, спрос в стране почти вдвое ниже возможностей импорта.Гендиректор греческой газовой компании Gastrade Костис Сифнеос заявил, что Греция сможет прожить без газа из России, поскольку возможностей импортировать вдвое больше потребностей.