В Сети увидели связь между смертью Грэма и ударом по ВПК в Киеве

На возможную связь между смертью американского сенатора Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) и ударами ВС России по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве обратили внимание пользователи имиджборда «Двач».