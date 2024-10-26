Откровенно-провокационные работы, отражающие суровые реалии жизни

Картины, базирующиеся на суровых реалиях нашей жизни. Автор: Biljana Djurdjevic. Отчасти грустные и мрачные, но в то же время до боли жизненные и правдивые ситуации, связанные с суровыми реалиями нашей жизни являются неотъемлемой частью реалистичных картин сербского художника Билляны Дюрдьевич (Biljana Djurdjevic).