Как ускорить плодоношение молодых деревьев

Каждый садовод мечтает о скором урожае с молодых деревьев. Разумеется, чаще всего период плодоношения зависит от сортовых особенностей.
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