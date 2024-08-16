Кевон Харрис присоединится к тренировочному лагерю «Клипперс»

Защитник (27 лет, 198 см) подписал с клубом негарантированный контракт. Харрис провел большую часть сезона-2023/24 в G-лиге, набирая 16,4 очка, 5,3 подбора и 2,4 передачи в среднем.
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