Зеленский прокомментировал слова Трампа о понимании чувств России

Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который сказал, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс.
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