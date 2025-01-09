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Зеленский прокомментировал слова Трампа о понимании чувств России

Зеленский прокомментировал слова Трампа о понимании чувств России

Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который сказал, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс.

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