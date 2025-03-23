Кафанов: «Сафонов перерос уровень России, он уже свой в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подчеркнул, что Матвей Сафонов остается основным голкипером национальной команды, несмотря на то, что не был вызван на мартовские товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и Замбией, а также оценил его выступления за «ПСЖ».