«Финам» снял с аналитического покрытия «Диасофт» и группу «Астра»

«Финам» прекратил аналитическое покрытие группы «Астра» и «Диасофт», говорится в сообщении брокера. «Мы снимаем бумаги эмитентов с аналитического покрытия, поскольку не ожидаем в кратко- и среднесрочной перспективах восстановления расходов корпоративных клиентов и компаний-партнеров на приобретение и разработку программного обеспечения», — пишут аналитики инвесткомпании.