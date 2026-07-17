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«Финам» снял с аналитического покрытия «Диасофт» и группу «Астра»

«Финам» прекратил аналитическое покрытие группы «Астра» и «Диасофт», говорится в сообщении брокера. «Мы снимаем бумаги эмитентов с аналитического покрытия, поскольку не ожидаем в кратко- и среднесрочной перспективах восстановления расходов корпоративных клиентов и компаний-партнеров на приобретение и разработку программного обеспечения», — пишут аналитики инвесткомпании.

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