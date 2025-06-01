Политика как он...
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Политика как она есть

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СК РФ назвал причину крушения мостов в Брянске и Курске

СК РФ назвал причину крушения мостов в Брянске и Курске

Поезда в Брянской и Курской областях потерпели крушение из-за подрыва мостов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Где их мосты и тоннели? 😡
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8 час.
ВлаДимир
Ждали их разрешения. Теперь можно.
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8 час.
Александр _
Будем продолжать переговоры вести? Не пора ли уже за ум взяться?
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6 час.
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