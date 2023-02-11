Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

«Дзюбе стоило завершить карьеру, может. Его бы начали воспринимать лучше». Борис Майоров о приходе Артема в «Локо»

Борис Майоров считает, что Артему Дзюбе стоило завершить карьеру.  – Дзюба поможет «Локомотиву» подняться в таблице? – Вряд ли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх