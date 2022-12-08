Пеле – Мбаппе: «Рад, что ты побил очередной мой рекорд на ЧМ-2022, друг!»

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле поблагодарил Килиана Мбаппе за поддержку. Нападающий сборной Франции после новостей о серьезных проблемах 82-летнего мужчины со здоровьем написал: «Молитесь за Короля».
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