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Парламентская газета

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Володин заявил, что Госдума солидарно решает вопросы по спецоперации

Володин заявил, что Госдума солидарно решает вопросы по спецоперации

Депутаты Госдумы солидарно решают вопросы по спецоперации, несмотря на партийную принадлежность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 15 декабря на встрече Владимира Путина с руководителями фракций.

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