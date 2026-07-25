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Царьград

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Рыбака из Красноярска не могут найти после крушения лодки месяц назад

Рыбака из Красноярска не могут найти после крушения лодки месяц назад

В Красноярском крае ведутся поиски 39-летнего рыбака Вадима Крука, исчезнувшего 27 июня после крушения лодки на реке Мане.

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