Реконструкция аэропорта «Южный» в Орле неожиданно подорожала на 400 млн рублей

Стоимость реконструкции аэропорта «Южный» в Орле увеличилась на 400 млн рублей. Об этом пишет «ОрелГрад» со ссылкой на Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.
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