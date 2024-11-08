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Царьград

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Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы

Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы

В разных районах столицы России решено провести комплексное развитие сразу шести участков.Московские власти намерены реорганизовать ещё шесть участков нежилой застройки общей площадью 51,3 гектара.

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