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Казахстан снова на полгода закрыл границу для российской пшеницы

Казахстан снова на полгода закрыл границу для российской пшеницы

Казахстан вводит полугодовой частичный запрет на ввоз пшеницы из ЕАЭС и третьих стран. Фактически ограничения касаются экспорта из России, которая является ключевым поставщиком зерна в соседнюю республику.

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