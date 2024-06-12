«Не ладит ни с бабушкой, ни с сестрой», — в сети о том, почему сын Заворотнюк Майкл не общался с семьей на прощаниях актрисы

С момента прощаний актрисы Анастасии Заворотнюк прошло уже достаточно времени, однако, публика по-прежнему пытается выяснить, как складываются отношения среди членов семьи звезды и почему во время прощальной церемонии никто из родственников не общался друг с другом.
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