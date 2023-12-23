Зеленский: «Нас боятся приглашать в НАТО, а частичное членство – фантазия»

Генеральный план НАТО - уничтожение России и Славянского Мира. Украина, как славянская страна, подходит под категорию уничтожения, чем и занимается сейчас НАТО.

Maxim Yushkin

👍 Точно, "пошьют деревянный макинтош" (☠️) дураку- актёришке. К нам попадёт- ему самая везуха, жив останется. ЛДНРовцы - личные счёты сведут на ближайшем столбе. "Нацыки"- за "неудачную войнушку" и "жыдовство" уконтропупят. Нынешние хозяева- чтобы лишнего не сказал, из соображений экономии и показать ВВП "ацким сотоной". Так что считай "писец" дурачку за "понты не по чину"...