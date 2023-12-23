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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Зеленский: «Нас боятся приглашать в НАТО, а частичное членство – фантазия»

Зеленский: «Нас боятся приглашать в НАТО, а частичное членство – фантазия»

Политнавигатор Если Украину примут в НАТО в нынешних границах, то страны альянса окажутся в состоянии войны с Россией, а этого на Западе не хотят.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Генеральный план НАТО - уничтожение России и Славянского Мира. Украина, как славянская страна, подходит под категорию уничтожения, чем и занимается сейчас НАТО.
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19 час.
Maxim Yushkin
👍 Точно, &quot;пошьют деревянный макинтош&quot; (☠️) дураку- актёришке. К нам попадёт- ему самая везуха, жив останется. ЛДНРовцы - личные счёты сведут на ближайшем столбе. &quot;Нацыки&quot;- за &quot;неудачную войнушку&quot; и  &quot;жыдовство&quot; уконтропупят. Нынешние хозяева- чтобы лишнего не сказал, из соображений экономии и показать ВВП &quot;ацким сотоной&quot;. Так что считай &quot;писец&quot; дурачку за &quot;понты не по чину&quot;...
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11 час.
Николай Денисов
А его предупреждали - не в свои сани не садись! Умишка не хватило прислушаться!
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9 час.

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